Milano: apre gas in casa e aggredisce i carabinieri, denunciato 55enne

- Un 55enne con precedenti è stato denunciato in stato di libertà per violenze, minacce e resistenza a pubblico ufficiale per aggredito verbalmente e fisicamente i carabinieri. È accaduto intorno a 00.30 di martedì notte in un appartamento in via Filippo de Pisis, zona Quarto Oggiaro. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione di una donna 90enne che denunciava che uno dei suoi due figli aveva acceso i fornelli in cucina e fatto saturare l'appartamento di gas. All'arrivo degli uomini dell'Arma, il figlio più giovane di 55 anni, visibilmente ubriaco, ha iniziato a inveire contro di loro e a spintonarli. Solo dopo qualche minuto è stato immobilizzato. In casa oltre all'anziana madre era presente anche il figlio maggiore di 61 anni, afflitto da problemi psichici. La donna e il 61enne sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Sacco per accertamenti per aver inalato il gas. (Rem)