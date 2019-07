Umbria: Mancini (Lega) incontra Toninelli all’assemblea dell’Associazione nazionale costruttori edili di Perugia

- Il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega), vice presidente Assemblea legislativa, ha partecipato questa mattina all’assemblea dell’Associazione nazionale costruttori edili di Perugia, intitolata "L'Umbria come risorsa", e ha fatto sapere di aver incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a cui ha formulato alcune proposte per l’Umbria. Mancini ha spiegato di aver “avanzato la possibilità dell’istituzione di un soggetto unico gestore della E45 nel tratto complessivo Orte-Ravenna, coinvolgendo Anas (come soggetto operativo), le quattro Regioni interessate e i rappresentanti dei comuni (come istituzioni), al fine di avere un unico responsabile tecnico legale e un’unica stazione appaltante, sotto diretto controllo del ministero delle infrastrutture. Il modello di riferimento è quello della Firenze-Pisa-Livorno, dove la Regione Toscana e le province sono parte attiva con Anas nella gestione di quella importante arteria". "L’obiettivo – ha sottolineato Mancini - è di garantire sicurezza e manutenzione ordinaria costante, snellire la burocrazia con evidente risparmio di risorse finanziarie e umane, mediante una programmazione unica delle opere. Il ministro Toninelli ha ascoltato con interesse la proposta. Esprimo soddisfazione del costante lavoro dei parlamentari umbri della Lega e della squadra di Governo, che con attenzione in questi mesi si sono fatti autentici portavoce degli interessi degli umbri come non ha mai fatto la sinistra. Se oggi si torna a parlare di infrastrutture, investimenti e speranza per un futuro dove l'Umbria esce dall'isolamento anche politico e ritrova dignità nell'agenda nazionale, è merito di questo Governo, dove la Lega ascolta e propone". (Ren)