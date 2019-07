Fisco: Misiani (Pd), altro che flat tax, Di Maio adotti nostra proposta

- Antonio Misiani, responsabile economico del Partito democratico, scrive in una nota "caro Di Maio se vuoi abbassare realmente il cuneo fiscale a favore dei lavoratori allora lascia perdere la flat tax di Salvini e Siri e adotta la proposta del Pd. Per un anno avete fatto propaganda. Ora dovete fare i conti e velocemente con la realtà". L'esponente dem commenta così le parole di Di Maio in merito alla necessità di abbassare il cuneo fiscale. (Com)