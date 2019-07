Roma: Fassina (LeU), a fianco dei lavoratori Farmacap. No privatizzazione

- "Ancora una volta, giovedì saremo a fianco dei lavoratori di Farmacap, per la salvaguardia dei preziosi servizi offerti ai cittadini dall'Azienda Speciale e per la tutela dei posti di lavoro. E ora di dare seguito agli impegni presi in Assemblea capitolina, con l'approvazione all'unanimità di una mozione che prevede il rilancio dell'azienda". Lo dichiara Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma deputato LeU. "Nulla di quegli impegni ha preso avvio - aggiunge - la conferma della veste giuridica e la cancellazione della prospettiva di società benefit, la nomina del cda, l'approvazione dei bilanci, la definizione del piano industriale, le prospettive per il personale. La sindaca Raggi e la sua giunta sono sordi alle richieste dei lavoratori, ma anche a quelle della sua maggioranza. La svendita o il sottoutilizzo di Farmacap sarebbe drammatico e iniquo, perché verrebbero meno servizi alle persone più fragili, quelle con maggiori difficoltà economiche e sociali, in particolare nelle periferie. Ci opporremo con ogni strumento democratico possibile all'indebolimento e alla privatizzazione mascherata dell'azienda, insieme ai lavoratori, ai sindacati e ai cittadini". (Com)