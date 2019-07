Puglia: Leo, abbiamo fatto tanto per il sistema universitario pugliese e ancora molto abbiamo da fare

- Con l’elezione del nuovo rettore dell’Università del Salento, si è chiuso il rinnovo della carica in tutte le università pugliesi con i professori: Francesco Cupertino al Politecnico di Bari, Pierpaolo Limone all’Università di Foggia, Stefano Bronzini all’Università di Bari, Fabio Pollice all’Università Del Salento. L’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Puglia, Sebastiano Leo, augurando buon lavoro ai neo rettori ha rinnovato l’impegno della Regione a sostegno del sistema universitario pugliese e del diritto allo studio per gli studenti: “Auguro buon lavoro ai nuovi rettori delle università pugliesi, consapevole dello sforzo a cui sono chiamati in questo momento di particolare difficoltà per gli atenei del Mezzogiorno. I criteri di riparto del Fondo di finanziamento ordinario non sono premianti per le università del Sud e questo rende molto più complicato il loro governo. Servono più fondi per dare maggiore qualità ai servizi e alla sostenibilità dei corsi di laurea e la Regione Puglia, a cui sono ben note le necessità degli atenei, ha supportato finanziando le scuole di specializzazione di area medica, le Summer school, gli assegni di ricerca per rendere efficiente la Pubblica amministrazione e analizzare le politiche comunitarie, lo Sportello studenti stranieri, la socialità dei diversamente abili. Importante l’investimento per il Diritto allo studio". (segue) (Ren)