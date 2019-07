Puglia: Leo, abbiamo fatto tanto per il sistema universitario pugliese e ancora molto abbiamo da fare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Significativa la misura Pass laureati - ha continuato Leo - che dà ai nostri giovani laureati la possibilità di formazione post universitaria. Dal 2016 al 2018, attraverso Adisu, abbiamo erogato oltre 133 milioni euro per borse di studio, alloggi, ristorazione e mobilità internazionale. Inoltre, per l’anno accademico 2019/2020 abbiamo finanziato totalmente le borse di studio estendendo il riconoscimento del diritto anche per agli studenti degli Its". "Tanto abbiamo fatto e tanto ancora ci rimane da fare con i nuovi rettori - ha concluso Leo - per lavorare insieme allo sviluppo del nostro sistema universitario che ha le carte in regola per competere in attrattività con altri atenei ritenuti più blasonati”. (Ren)