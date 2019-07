Governo: Tria, Salvini incontra parti sociali? Al di là di location, iniziativa di partito

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, al termine dell'audizione sull'andamento della finanza pubblica presso le commissioni Bilancio riunite è stato sottoposto a una serie di domande da parte dei parlamentari in Senato, come ha riferito lui stesso, "riguardo quanto detto ieri durante una riunione al Viminale dal ministro Salvini". "Non voglio entrare nel merito - ha precisato - perché al di là della location, mi è sembrata l'iniziativa di un partito che incontra le parti sociali". "Se il governo condivide e no quanto detto in quella riunione non è mio compito dirlo", ha aggiunto. (Rin)