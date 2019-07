Sociale: Regione Lazio, 1,8 milioni di euro a favore di inclusione sociale per persone con disabilità

- Dalla Regione Lazio 1,8 milioni di euro a favore dell'inclusione sociale delle persone con disabilità. Con delibera di Giunta, la Regione ha aderito alla sperimentazione del modello di intervento in materia di 'vita indipendente' e inclusione sociale delle persone disabili, ratificando il protocollo d'intesa elaborato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta di un bando ministeriale al quale la Regione Lazio aderisce dal 2013 coinvolgendo, a rotazione, tutti gli ambiti territoriali. Per l'annualità 2018, al contributo ministeriale di 1 milione e 440 mila euro circa, si aggiungono 360 mila euro messi in campo dalla Regione Lazio a titolo di cofinanziamento. Il totale complessivo di 1,8 milioni di euro andrà a finanziare 18 progettualità che, seppur presentando differenze relative alle specifiche esigenze dei territori ai quali si riferiscono, hanno il comune denominatore di promuovere la piena inclusione della persona con disabilità nella società. (segue) (Com)