Sociale: Regione Lazio, 1,8 milioni di euro a favore di inclusione sociale per persone con disabilità (2)

- "Con questa delibera"- dichiara nella nota l'assessore regionale alle Politiche sociali Alessandra Troncarelli - la Regione Lazio potenzia e favorisce l'autonomia e l'indipendenza individuale, compresa la libertà per la persona disabile di compiere le proprie scelte attraverso il finanziamento di progetti che spaziano dal cohousing al trasporto disabili, dal Dopo di Noi all'assistenza domiciliare leggera, perfettamente in linea con il principio di centralità della persona su cui si fonda il Piano sociale regionale". (Com)