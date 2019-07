Vietnam-Singapore: cooperazione in innovazione, rivoluzione industriale e sviluppo urbano intelligente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un meccanismo efficace, che porta benefici a entrambi i paesi, all'interno del quale un simbolo della cooperazione è il modello del Vietnam Singapore Industrial Park (Vsip), che ha molto successo in numerose località del Vietnam", ha dichiarato Phuc. Il premier ha aggiunto che spera che le aziende di Singapore continuino a investire in Vietnam in diverse aree vantaggiose quali le infrastrutture, la logistica, la finanza, le tecnologie dell'informazione, l'elettronica, l'educazione, la sanità, lo sviluppo delle start-up e la privatizzazione delle imprese statali. Phuc ha complimentato l'esperienza in innovazione di Singapore, e specialmente la sua proposta di sviluppare centri di innovazione. Ha poi aggiunto che il governo del Vietnam si impegna a mantenere la stabilità macroeconomica, politica e sociale. Le istituzioni legali sono sempre più trasparenti, in linea con le pratiche e gli impegni internazionali, e collaborano nella creazione di un ambiente nel quale le aziende possono operare a lungo termine in Vietnam, ha detto Phuc. (segue) (Fim)