Vietnam-Singapore: cooperazione in innovazione, rivoluzione industriale e sviluppo urbano intelligente (3)

- Il premier ha anche dichiarato che il Vietnam continua a promuovere in modo attivo l'integrazione economica internazionale, supportando la formazione di strutture di cooperazione come l'Accordo per il libero commercio tra Unione europea e Vietnam (Evfta) e l'Accordo comprensivo e progressivo per il partenariato trans-Pacifico (Cptpp). Descrivendo le politiche consistenti di integrazione economica internazionale praticate dal Vietnam, Phuc ha dichiarato che entrando nel mercato del Vietnam le aziende di Singapore entrano nel più ampio mercato dei suoi partenariati. "Il governo del Vietnam intende creare condizioni favorevoli perché le aziende di Singapore possano avere successo in Vietnam ed è disposto ad ascoltare le opinioni di queste aziende. Voglio che gli investitori stranieri, inclusi quelli di Singapore, investano in aziende a lungo termine in Vietnam", ha concluso il premier vietnamita. (Fim)