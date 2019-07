Romania: premier Dancila presenta all’Europarlamento risultati presidenza Consiglio Ue

- Il primo ministro romeno, Viorica Dancila, presenta oggi davanti al Parlamento europeo i principali risultati della presidenza del Consiglio dell'Ue svoltasi nella prima metà del 2019. Lo riferisce l'agenzia d'informazione romena "Agerpres". Il mandato della Romania, il primo dalla sua adesione all'Ue nel 2007, si è incentrato sulla coesione e sui cittadini ed è stato apprezzato come uno di successo, grazie ai risultati ottenuti in questo periodo, compresa la finalizzazione di 90 fascicoli legislativi e l'organizzazione del vertice in Sibiu. Prima di presentare la relazione al Parlamento europeo, Viorica Dancila, avrà colloqui con il nuovo presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.(Rob)