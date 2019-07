Roma: Salvini domani visita il Gattile. Il Pd lo attacca: “Distoglie l’attenzione dal Russia gate”

- Il Pd attacca Matteo Salvini anche sugli animali. Il ministro dell’Interno, domani alle 11, sarà al Gattile del Verano, a Roma, per visitare la struttura che ospita la più grande colonia di gatti della Capitale: ben 450 esemplari curati dall’associazione di volontariato Animal Welfare onlus. L’iniziativa fa seguito allo stanziamento da parte del Viminale di un fondo da 1 milione di euro contro i maltrattamenti, ma il Pd storce il naso. "Pieno sostegno alle associazioni che sostengono gli animali randagi e in difficoltà, in particolare in questi mesi estivi, ma Salvini la deve smettere di strumentalizzarle”, attacca la deputata Patrizia Prestipino. Per la parlamentare dem, “l’improvvisa escalation animalista” del vicepremier è senza ombra di dubbio “un'iniziativa lodevole”, peccato però che “la tiri fuori dal cilindro proprio ora che deve distogliere l'attenzione dei media dal Russia gate e dal caso dell'orso M49”. In quest'ultimo caso poi, puntualizza l'esponente democratica, “il silenzio del suo partito per l'abbattimento di un orso, patrimonio indisponibile dello Stato, è addirittura assordante. Gli animali si amano tutti e sempre e non a giorni alterni come, invece, fa Salvini per tornaconto elettorale”, conclude.(Rer)