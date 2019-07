Sgombero Primavalle: Palumbo (Pd), commissione Trasparenza su ricollocazione famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina la commissione Trasparenza che presiedo ha inviato una lettera all'assessorato e agli uffici competenti per sapere dove sono stati esattamente ricollocati i nuclei familiari sgomberati ieri dall'ex istituto agrario di Primavalle. Vogliamo sapere tutti i numeri di questa operazione e capire chi ha ricevuto assistenza alloggiativa e quali strutture sono state messe a disposizione dal Campidoglio". Lo ha annunciato in una nota il presidente della commissione capitolina Trasparenza Marco Palumbo. "A breve convocheremo una seduta di commissione per chiarire i contorni di questa operazione e sapere come l'amministrazione comunale ha intenzione di procedere sul fronte delle occupazioni e quali azioni di tutela assumerà a favore delle persone sgomberate. Sulla vicenda sono in contatto con la parlamentare Marianna Madia, che presenterà a sua volta un'interrogazione alla Camera per avere delucidazioni sui trasferimenti", ha concluso Marco Palumbo.(Com)