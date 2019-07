Possibile: Brignone, dal Politicamp messaggio per futuro

- La segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, annunciando i contenuti del Politicamp che si terrà a Senigallia, ai Giardini Rosa Morandi, dal 19 al 21 luglio, spiega in una nota: "Possibile ha organizzato un PolitiCamp dedicato al futuro, al pianeta, alle giovani generazioni. L'emergenza climatica è ormai sotto gli occhi di tutti, ma il governo ignora la questione continuando una sfiancante lite su qualsiasi argomento. I continui scontri simulati tra Salvini e Di Maio, con Conte nel ruolo di comparsa, sono un danno al Paese. Soprattutto perché non c'è un minimo di visione sul futuro dell'Italia con misure spot e fallimentari, come sul tema della sicurezza e della gestione dei flussi migratori. L'economia va male e in questo contesto non viene valorizzata alcuna risorsa: l'ambiente viene infatti derubricato come una questione di secondo, se non di terzo e quarto piano. E così perdiamo l'occasione di innovare". Per la prima volta, aggiunge Brignone, "proviamo a realizzare un'idea con un messaggio forte: un camp dedicato ai bambini e alle bambine. Un vero proprio camp politico. Vogliamo adattare alla loro età i valori e le battaglie che portiamo avanti, ogni giorno, per costruire un Paese migliore dove farli crescere. Ed è un modo per uscire dal dibattito claustrofobico di queste settimane". (Com)