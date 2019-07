Speciale difesa: minacce alle petroliere riportano Stretto Hormuz ai tempi della guerra Iran-Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minacce alla navigazione nel Golfo Persico stanno spingendo Stati Uniti, Regno Unito e alleati regionali a ripensare le politiche di sicurezza per proteggere petroliere e navi commerciali che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz, come già avvenuto negli anni ‘80 durante la guerra tra Iran e Iraq (1980-1988). La situazione di tensione sta già avendo le prime ripercussioni sui costi di trasporto. Secondo quanto riferisce il network economico “Bloomberg”, i premi assicurativi per le navi che entrano nella regione sono passati dai 30 mila dollari di gennaio 2019 a 185 mila di giugno, mentre le tariffe per il trasporto hanno raggiunto nel mese di giugno la cifra di 26 mila dollari al giorno. L’appello lanciato lo scorso 9 luglio dagli Stati Uniti per creare una coalizione internazionale militare volta a proteggere il traffico marittimo ha spinto diversi paesi della regione ad attuare nuove politiche di sicurezza dei porti e del traffico navale, in attesa di maggiori dettagli sulla proposta di Washington. (Res)