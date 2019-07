Speciale difesa: Germania, von der Leyen si dimetterà domani dalla carica di ministro

- Indipendentemente dall'esito del voto del Parlamento europeo sull'approvazione della sua nomina a presidente della Commissione europea, previsto per oggi alle 18:00, Ursula von der Leyen si dimetterà da ministro della Difesa della Germania nella giornata di domani, 17 luglio. È quanto annunciato dalla stessa von der Leyen nell'ordine del giorno diramato ieri, 15 luglio, alle Forze armate della Germania e al personale civile del ministero della Difesa. Nel documento von der Leyen ha reso noto che il cancelliere Angela Merkel è stata informata delle sue dimissioni e prenderà e prenderà “le misure necessarie per una transizione responsabile per le Forze armate e per la sicurezza della Germania”. (Res)