Speciale difesa: Spagna-Usa, il giorno in cui Washington ha ignorato Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 luglio scorso, due giorni dopo il sequestro da parte della marina britannica della Grace 1, la petroliera panamense che viaggiava attraverso lo stretto di Gibilterra con a bordo 2,1 milioni di barili di greggio iraniano, il ministero degli Esteri di Teheran ha convocato l’ambasciatore spagnolo Eduardo Lopez Busquets per chiedergli spiegazioni a riguardo. Con grande sorpresa dei suoi interlocutori, il diplomatico ha spiegato che, sebbene quelle acque siano territorio spagnolo, il Regno Unito le rivendica come proprie e, di conseguenza, è intervenuto senza contattare le autorità di Madrid. La nave, scrive oggi il quotidiano “El Pais”, è stata fermata dai militari di Londra su richiesta degli Stati Uniti in quanto, secondo fonti dell’intelligence di Washington, sarebbe stata diretta alla raffineria siriana di Banyas, in violazione delle normative europee. Secondo quanto si apprende, gli Usa hanno avvertito Madrid dell’arrivo della Grace 1 con 48 ore di anticipo, riferendo che, con ogni probabilità, la nave avrebbe proseguito la navigazione in acque internazionali. Sorprendentemente, invece, l’imbarcazione, all’alba del 4 luglio, è entrata in quelle che Londra ritiene le proprie acque territoriali, facendo così scattare l’intervento della marina britannica. Una motovedetta della Guarida Civil ha cercato di avvicinarsi, salvo poi essere bloccata dalla Royal Navy. Quel giorno, Washington ha ignorato Madrid. (Res)