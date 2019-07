Speciale difesa: Spagna-Usa, fregata Mendez Nuñez non si riunirà a portaerei USS Abraham Lincoln

- La fregata spagnola Mendez Nuñez non si riunirà, come precedentemente annunciato, al gruppo da battaglia diretto dalla portaerei statunitense USS Abraham Lincoln. Lo riferisce il quotidiano madrileno “El Pais”, spiegando che il passo indietro arriva a due mesi dalla decisione del governo di Pedro Sanchez di ritirare “temporaneamente” la nave militare di fronte all’escalation fra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime settimane – precisa il giornale – la Mendez Nuñez ha fatto tappa a Bombay e Muscat, in attesa che il gruppo da battaglia continuasse a navigare verso est. L’ulteriore aumento delle tensioni nel Golfo Persico ha però spinto il ministero della Difesa a rivedere i suoi programmi e ad ordinare il ritiro definitivo dall’esercitazione diretta da Washington, che sarebbe dovuta durare sei mesi, fino al 31 ottobre. (Res)