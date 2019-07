Legge Bilancio: Tria, al lavoro per soddisfare richieste Parlamento di non aumentare Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha affermato che "i tempi della manovra sono quelli dettati dal semestre europeo e dalle leggi dello Stato". Il titolare del Mef, rispondendo alle domande dei parlamentari in Senato dopo la sua audizione sugli andamenti della finanza pubblica presso le commissioni Bilancio riunite, ha aggiunto: "Stiamo lavorando alla manovra. Ogni legge di Bilancio richiede, anche la prossima, scelte politiche impegnative che devono essere condivise. Attualmente siamo impegnati con il Parlamento che ha detto che gli obiettivi di finanza pubblica vanno raggiunti non con l'aumento dell'Iva, ma con misure alternative. Questo ha chiesto Parlamento. Stiamo lavorando per soddisfare questa richiesta". (Rin)