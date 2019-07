Albania: commissione d'inchiesta per rimozione capo Stato vuole opinione Commissione Venezia (4)

- Il presidente Meta da parte sua, ha fermamente difeso la decisione da lui presa per l'annullamento della data delle amministrative, respinta dalla Commissione elettorale centrale (Cec) e convalidata poi anche dal Collegio elettorale. A mettere in moto il Collegio è stato il Partito per l'unità nazionale (Puk), del centro sinistra, che ha inizialmente chiesto alla Cec di essere cancellato dai partiti iscritti alla gara elettorale. Secondo il Puk "a seguito del decreto emesso dal presidente della Repubblica, le amministrative non potrebbero svolgersi il 30 giugno". La sua richiesta è stata respinta dalla Cec, che con i voti dei soli membri nominati dalla maggioranza. Anche il Collegio, ha bocciato il ricorso del Puk, dando ragione alla Commissione elettorale centrale. (segue) (Alt)