Albania: commissione d'inchiesta per rimozione capo Stato vuole opinione Commissione Venezia (5)

- Ma a parere di Meta il processo al Collegio "ha riguardato solo il Puk e la Cec. La presidenza della Repubblica non e' stata convocata quale parte in esso. Solo in alcune righe della decisione del Collegio viene interpretata la decisione della Cec in relazione al decreto del capo dello Stato. Questa interpretazione e' un trucco procedurale per creare l'idea secondo cui il Collegio avrebbe contestato la decisione del presidente della Repubblica, un fatto che però non è reale. La sentenza non mette in discussione la validità del decreto", sull'annullamento della data delle elezioni, ha ribadito Meta, aggiungendo che "l'unica istituzione che potrà valutare gli atti del presidente della Repubblica e' la Corte costituzionale", e di conseguenza "tutta l'attività della Cec per l'organizzazione delle elezioni il 30 giugno, è un processo di voto del tutto illecito, anticostituzionale che non produce nessun effetto giuridico, in quanto, legalmente, il 30 giugno, non esiste quale data per lo svolgimento di elezioni in Albania". (segue) (Alt)