Albania: commissione d'inchiesta per rimozione capo Stato vuole opinione Commissione Venezia (6)

- Il presidente della Repubblica ha precisato che "le elezioni amministrative dovranno essere tenute il 13 ottobre prossimo", come previsto dal decreto del capo dello Stato, il quale "e' un atto obbligatorio". A parere di Meta "il 13 ottobre è un'eccellente opportunità' per garantire elezioni amministrative inclusive e democratiche", sostiene il presidente della Repubblica, invitando "tutti a non andare oltre nella via dell'illegittimità e del conflitto". Meta ha ripetuto la sua proposta di "svolgere il 13 ottobre, oltre alle amministrative, anche le elezioni politiche anticipate, ed anche elezioni per il nuovo presidente della Repubblica". (segue) (Alt)