Albania: commissione d'inchiesta per rimozione capo Stato vuole opinione Commissione Venezia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica però non ha spiegato come ciò possa essere realizzata. Primo perché l'organizzazione di una tornata elettorale dovrebbe passare attraverso la Commissione elettorale centrale, controllata, dalla maggioranza. Inoltre, il centro sinistra non intende andare alle elezioni anticipate, e poi la Costituzione albanese non prevede l'elezione del presidente della Repubblica attraverso il voto dei cittadini, ma direttamente dal Parlamento, e quindi servirebbe in ogni caso anche una modifica alla Costituzione. (Alt)