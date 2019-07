Fisco: Tria su webtax, nessun problema di bilancio, può partire anno prossimo

- In tema di webtax il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha rilevato che "si era in attesa di decisioni a livello europeo, poi si è rimandata l'azione per un provvedimento coordinato a livello europeo". "Attendiamo l'accoglienza delle proposte dell'Ocse, ma - ha assicurato - siamo in grado di far partire il provvedimento l'anno prossimo. Non c'è alcun problema di bilancio". Cosi il titolare del Mef rispondendo alle domande dei parlamentari in Senato dopo la sua audizione sugli andamenti della finanza pubblica presso le commissioni Bilancio riunite. (Rin)