Cina-Italia: a ottobre a Pechino e Jinan la Settimana dell'innovazione, scienza e tecnologia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della manifestazione si svolgeranno inoltre le finali della Best Start-up Showcase Entrepreneurship Competition (Bssec). La Bssec è un programma di promozione nel mercato cinese di start-up e piccole e medie imprese innovative coordinato in Cina dall'International Technology Transfer Network (Ittn) e in Italia da Città della Scienza in collaborazione con l'incubatore d'impresa Campania Newsteel. Le start-up italiane coinvolte nella competizione sono state complessivamente 90 e sono state selezionate in occasione dell'edizione 2018 della Settimana Italia-Cina dell'innovazione. Suddivise per settori strategici di appartenenza, le 90 start-up sono state distribuite in tre gruppi rispettivamente centrati su Intelligent Equipment & Digital Economy, Sustainability & Green Innovation e Big Data & Comprehensive Health. Infine, in occasione del decimo anniversario del Forum sarà allestita un'area espositiva per presentare i risultati della cooperazione tra istituzioni e imprese italiane e cinesi. (segue) (Cip)