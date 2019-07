Cina-Italia: a ottobre a Pechino e Jinan la Settimana dell'innovazione, scienza e tecnologia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Settimana Cina-Italia dell'innovazione possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, università, cluster tecnologici nazionali, imprese e start-up, distretti innovativi, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria) con una sede in Italia, attivi nell'innovazione di prodotto e processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, e che hanno interesse a confrontarsi con potenziali partner della Repubblica Popolare Cinese. La partecipazione alla manifestazione, agli incontri e alle sessioni di lavoro è gratuita ma è subordinata alla compilazione del modulo di registrazione. Per partecipare alla Settimana è necessario rispondere al bando pubblicato sul sito di Città della Scienza. La data di scadenza per l'iscrizione alla manifestazione è fissata al: 31 luglio 2019 per chi vuole proporre un intervento nei seminari tematici e trasmettere una prima lista di progetti per gli incontri "one to one"; 27 settembre 2019 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri. (segue) (Cip)