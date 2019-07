Cina-Italia: a ottobre a Pechino e Jinan la Settimana dell'innovazione, scienza e tecnologia (5)

- La Settimana è promossa in Italia dal ministero della Pubblica istruzione (Miur) in sinergia con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), dalla Regione Campania per il Sino-Italian Exchange Event (Siee), ed è coordinata dalla Città della Scienza di Napoli, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Confindustria, i Cluster Tecnologici Nazionali e Campania NewSteel e Pni Cube per il programma delle start-up. Da parte cinese, il programma è promosso dal ministero della Scienza e della tecnologia (Most) e coordinato dal Beijing Municipal S&T Commission, e dall'International Technology Transfer Network per il programma start-up, oltre che dalla Beijing Association for Science and Technology (Bast) per il Siee, a sua volta membro della Chinese Association for Science and Technology (Cast). (Cip)