Tav: Toninelli, non scricchiola nulla, rimango dell'idea che opera sia inutile

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea Ance di Perugia, a proposito del Tav Torino-Lione, ha ribadito: "Non scricchiola nulla, rimango della stessa idea perché impegnare tanti miliardi di euro, per un'unica opera di un un buco nella montagna che sarà utilizzabile tra tanti anni e che è stata smontata tecnicamente, perché il mio è stato un approccio laico, ditemi voi se va bene oppure no. Da ministro - ha aggiunto - sostengo che c’è tanto bisogno di piccole opere su tutto il territorio nazionale ed io quei miliardi li impegnerei per questo". Ma il titolare del dicastero di Porta Pia ha anche precisato: "Non stiamo tornando indietro. Quell’opera rimane inutile, ma dobbiamo contemperare l'interesse generale. Il dossier è sul tavolo del presidente del Consiglio che dovrà interloquire con il suo omologo francese Macron e con la Commissione europea". (Rin)