Umbria: De Vincenzi (misto Umbria next), urge riportare 50mila famiglie oltre livello sopravvivenza

- “Il 14,4 per cento delle famiglie vive in povertà relativa, due punti percentuali in più rispetto all’anno passato. In termini assoluti si stima che 50mila nuclei familiari vivano in uno stato costante di crisi. Le prime a farne le spese sono le famiglie monoreddito. Un ‘esercito’ di 150mila cittadini risucchiati dalle sabbie mobili della povertà. A pagare salato, in modo particolare, i minori e i giovani per i quali sono precluse tutte quelle risorse e condizioni necessarie per affrancarsi da una prospettiva senza futuro”. Questi i dati che il consigliere regionale dell’Umbria Sergio De Vincenzi (misto Umbria next) ha messo in evidenza facendo riferimento al “Rapporto sulla Povertà in Umbria 2019” curato dall’Agenzia Umbria Ricerche, che “ci restituiscono una regione sull’orlo di una crisi di povertà endemica”. De Vincenzi ha aggiunto che “a fare da corollario a queste stime, vi sono i dati Istat sulla natalità in Umbria, che ci mostrano un saldo negativo che doppia quello positivo (oltre 10mila decessi rispetto a circa 5mila nascite nel 2018) fra i più critici di tutto il nostro paese. Ecco allora comporsi come un puzzle, un quadro estremamente critico che poco, o per nulla, si è giovato delle decennali politiche di sostegno economico e sociale dei governi di sinistra, basate su finanziamenti a pioggia e interventi spot, invece che su progetti e investimenti a lungo termine di natura strutturale e capillari che coinvolgessero, in primis, tutti i territori della nostra regione, specie quelli ad alto potenziale depressivo”. (segue) (Ren)