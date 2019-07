Umbria: De Vincenzi (misto Umbria next), urge riportare 50mila famiglie oltre livello sopravvivenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Apprendiamo – ha proseguito il consigliere regionale - dalle parole del presidente dela Giunta regionale Fabio Paparelli, ad esempio, che il sistema di monitoraggio del disagio sociale e della povertà Siso, che permetterebbe di verificare il numero di accessi alle richieste di sostegno da parte dei servizi sociali, è praticamente inutilizzato da parte dei Comuni e giace lì, come altri progetti attivati dalla Giunta che non hanno avuto riscontro concreto sui territori”. “Una lunga serie di iniziative senza reale effetto, insomma, che vengono poi rivendicate a mo’ di spot elettorale in occasioni pubbliche – ha proseguito - Tanto inefficaci da indurre Paparelli a invocare un cambio di ottica di intervento, postulando una ‘co-progettazione dei servizi insieme alle associazioni laiche e cattoliche che si occupano del Terzo Settore’. Come a testimoniare una sostanziale incapacità di venirne fuori con gli strumenti gestionali e programmatori precipui di un governo regionale”. “Siamo ben oltre il campanello di allarme. Stiamo parlando di una realtà che ci interroga tutti, amministratori e cittadini, e ci impone di correre ai ripari per rimettere in campo nuove energie e politiche di investimento concreto per le famiglie e le imprese, e traghettare fuori dal guado della disperazione migliaia di persone e il futuro di questa Regione”, ha concluso De Vincenzi. (Ren)