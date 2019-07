Iran: Khamenei, non lasceremo senza risposta gli “atti di pirateria” commessi da Londra

- L'Iran non lascerà senza risposta gli “atti di pirateria” commessi dal Regno Unito. Lo ha dichiarato la Guida suprema della rivoluzione islamica, ayatollah Ali Khamenei, parlando oggi durante un incontro a Teheran con un gruppo di religiosi sciiti. Facendo riferimento al caso della petroliera Grace 1 (nave battente bandiera panamense ma di proprietà iraniana) sequestrata lo scorso 5 luglio dalle autorità di Gibilterra per aver violato le sanzioni dell’Unione Europea contro la Siria, Khamenei ha dichiarato: "Il Regno Unito commette un atto di pirateria marittima e ruba la nostra nave. Loro (i britannici) perpetrano un crimine e lo fanno apparire legale. La Repubblica islamica e non lascerà senza risposta questo atto e risponderà nei tempi e nei luoghi appropriati". (segue) (Res)