Salone Auto: Levy, grazie Torino ma automobile significa libertà, anche di andare il Lombardia

- "Automobile per noi significa libertà. Libertà di movimento, ma anche libertà di scelta. La sfida del team di Parco Valentino e dei suoi amici e partner continua nel 2020 in Lombardia, per un motor show internazionale all’aperto che ci auguriamo possa incontrare il medesimo gradimento. Ci metteremo lo stesso impegno, con un gruppo che è fatto di torinesi, milanesi, romani e aperto a nuovi inserimenti, per una sfida tutta italiana ai grandi saloni tradizionali esteri". Così Andrea Levy, presidente del Salone dell'Auto, che il prossimo anno si terrà in Lombardia dopo 5 anni a Torino. "Cari amici torinesi, appassionati di auto e non, Parco Valentino, il Salone dell’Auto all’aperto di Torino, è stato una delle mie più emozionanti esperienze - scrive Levy - . Vi ringrazio per il sostegno e l’entusiasmo con cui avete partecipato a questa iniziativa partita nel 2015. Con il mio team in 5 anni abbiamo accolto, creato, esplorato e raccontato tante storie legate all’automobile, mettendoci qualcosa oltre l’impegno e la professionalità: il nostro cuore. Lo abbiamo fatto con naturalezza, e la soddisfazione più grande è stata quella di contagiare tante altre persone che hanno fornito il loro contributo animati dalla nostra stessa passione per le 4 ruote e per la propria città. Persone che si sono integrate nella nostra squadra e hanno permesso di raggiungere risultati sorprendenti. Parco Valentino è diventato un pezzo di tutti noi e di coloro che hanno collaborato alla sua crescita". (segue) (Rpi)