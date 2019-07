Salone Auto: Levy, grazie Torino ma automobile significa libertà, anche di andare il Lombardia (2)

- "Lasciamo a Torino una eredità importante, da custodire e proteggere: l’opportunità - prosegue Levy - L’opportunità per tutti di investire con successo come abbiamo fatto noi in questa meravigliosa città. L’opportunità di portare idee innovative, saranno ben accolte e sviluppate in qualsiasi campo. Per questo Torino ha ricevuto dall’Unesco il titolo di città creativa: una visione futura della città che parte dal car design per svilupparsi nella tecnologia, nella cultura e nel turismo. Abbiamo creato qui un salone dell’Auto diffuso che ora sta ispirando i grandi motor show internazionali. E motivo di orgoglio per tutti noi. Abbiamo coinvolto Torino a 360 gradi: il Parco del Valentino, ma anche le meravigliose piazze della Città, riscoperto Parco Dora e i Murazzi lungo il Po, creato allestimenti tematici nella stazione di Porta Susa e nell’aeroporto di Caselle, coinvolto gioielli architettonici quali il Castello del Valentino, la Reggia di Venaria, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Palazzo Madama, Palazzo Reale, il Castello di Moncalieri, la Basilica di Superga, la Mole Antonelliana. Abbiamo collaborato con il Museo dell’Automobile, con Lingotto Fiere con le scuole di design IED e IAAD, il Politecnico di Torino, con ACI Torino, ASI e gli enti principali della città. Tutte location meravigliose e partner eccellenti: questa è Torino. Per questo con la mia Agenzia di eventi e comunicazione continuerò a collaborare con la città e con la Regione Piemonte per nuove iniziative sul territorio. Invito altri imprenditori ed agenzie a investire su Torino per i propri eventi, che sia per 1 giorno oppure per anni. Invito i torinesi ad amare e rispettare tutti gli eventi della città, grandi e piccoli, vecchi e nuovi: evviva il salone del libro anche se guardate solo la TV, evviva lo spettacolo innovativo dei droni anche se siete per la pesca, evviva il grande tennis che arriverà anche se per voi esiste solo il calcio. Evviva Torino. Grazie Torino". (Rpi)