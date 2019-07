Governo: Toninelli, avanti nel rilancio del centro Italia

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, scrive su Instagram che "è bello sentirsi ringraziare dagli imprenditori per lo sforzo e la sensibilità mostrata dal mio ministero e dal governo. E' bello arrivare qui a Perugia, all'assemblea cittadina e regionale dei costruttori di Ance, e poter raccontare quello che abbiamo fatto e stiamo facendo per far ripartire i grandi cantieri come il Quadrilatero Marche-Umbria, rallentato dalla crisi di Astaldi, e al tempo stesso per rilanciare tante piccole e medie opere che riqualificano questo splendido territorio. Certo", continua l'esponente dell'esecutivo, "c'è ancora tanto da lavorare per dare piena efficacia al nuovo Fondo salva-imprese che abbiamo inserito nel decreto Crescita e che rappresenta una svolta anche per le piccole aziende fornitrici colpite dalle difficoltà della stessa Astaldi. Ma è stata una grande soddisfazione sentire stamattina i rappresentanti di queste circa 40 imprese edili umbre e marchigiane parlare di 'risultato storico', di 'grande sensibilità del governo'. Abbiamo agito anche per accelerare la ricostruzione sismica, pur nella consapevolezza che ci sia ancora tanto da fare. E con Anas stiamo dando il massimo per la riapertura totale del viadotto Puleto, sulla E45", conclude Toninelli, "nel pieno rispetto del lavoro della magistratura. Ora avanti a rilanciare il centro Italia che è lo splendido cuore pulsante del nostro Paese". (Rin)