Imprese: ricavi Deliveroo Italy aumentati del 130 per cento nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deliveroo Italy ha aumentato i ricavi da vendite e servizi del 130 per cento, passando da 6,1 milioni di euro nel 2017 a 14 milioni di euro nel 2018. Lo rivela il bilancio 2018 della società italiana che fa parte della piattaforma leader mondiale nel settore dell'online food delivery. "Cresciamo più delle altre piattaforme anche grazie alla nostra capogruppo che sta investendo sulla nostra espansione e sulla nostra tecnologia, sia in Italia che nel mondo”, commenta in una nota Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy. Oltre ai ricavi cresce anche il fatturato: la società ha registrato un aumento del fatturato pari a circa il 97 per cento (da 11,1 milioni di euro a 21,9 milioni di euro). I profitti nell’anno 2018 sono stati pari a 1,5 milioni di euro, mentre il margine della società è positivo e la società ha pagato 11.000 euro di imposte locali IRAP. Il 2018 ha visto la presenza di Deliveroo espandere in molte città italiane. Il servizio era attivo in 12 città all'inizio del 2018 e ne ha raggiunte ben 34 alla fine dello stesso anno, triplicando praticamente il numero delle città raggiunte. Un risultato possibile anche grazie a un nuovo rinnovato segnale di interesse della casa madre, la britannica Roofoods Ltd, che crede nelle potenzialità del mercato italiano e durante il 2018 ha finanziato Deliveroo Italia S.r.l. per circa 7.8 milioni di euro. (segue) (com)