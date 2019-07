Imprese: ricavi Deliveroo Italy aumentati del 130 per cento nel 2018 (2)

"Gli investimenti della casa madre sono molto importanti per assicurare la crescita in Italia", continua Sarzana, "e aiutano a sostenere la nostra espansione. Abbiamo portato avanti un piano di crescita importante che insieme a una gestione molto rigorosa ha assicurato profittabilità”. "Il 2018 è stato un anno importante nel quale abbiamo triplicato il numero delle città raggiunte dai nostri servizi, investendo fortemente nell'attivazione delle nuove città. Nel 2019 abbiamo un piano ancora più ambizioso - conclude Matteo Sarzana - oggi siamo già presenti in 89 città dal Nord al Sud dell'Italia ed entro la fine dell'anno i nostri servizi saranno disponibili in oltre 150 città”. (com)