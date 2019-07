Corruzione: Cantone, bene segnalazioni whistleblowing più che raddoppiate ma preoccupa aumento di anonimato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le segnalazioni di whistleblowing sono più che raddoppiate nel 2018 e aumentano anche nel 2019. Si consolida l'idea che girare la testa dall'altro lato è un vero e proprio comportamento di complicità, che viene messo sempre più in discussione". Lo ha detto il presidente dell'Anac Raffaele Cantone, presentando il IV rapporto annuale dell'Autorità sul whistleblowing. "Questi dati mostrano - ha aggiunto Cantone - che l'Istituto entra sempre più nel dna delle amministrazioni. Tuttavia aumentano le segnalazioni anonime, soprattutto in alcune aree del paese. Questo preoccupa, perché - ha spiegato il presidente dell'Anac - evidentemente c'è ancora sfiducia: è un dato che non va visto in senso positivo. In generale, comunque, il quadro è positivo, sono stati fatti passi in avanti rilevanti, è un istituto che sta prendendo piede. Chiediamo sempre più alle amministrazioni pubbliche - ha concluso Cantone - di metterci la faccia, vediamo ancora una grande titubanza".(xcol2)