Poste italiane: Mattarella, innovazione non è nemica lavoro

- Il "percorso di Poste italiane sottolinea anche che l’innovazione non è nemica del lavoro. I centotrentacinquemila dipendenti lo dimostrano, come lo dimostra il contributo di ampia dimensione che Poste italiane fornisce al Prodotto interno lordo del nostro Paese. Come è stato ricordato, dodici miliardi": così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione dell'inaugurazione del nuovo Hub di Poste italiane, a Bologna. "Questa condizione di seguire novità in una stagione in cui - come sempre è avvenuto nella storia - il lavoro cambia, caratterizza Poste italiane", ha aggiunto il capo dello Stato, secondo cui "il lavoro è sempre cambiato nella storia, con delle tappe successive".(Rin)