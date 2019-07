Governo: Salvini, Siri a Viminale? Una delle persone più in gamba sui temi economici e fiscali

- A chi gli ha chiesto delucidazioni sulla presenza di Armando Siri al tavolo di ieri al Viminale con le parti sociali, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha replicato: “È una delle persone più in gamba sui temi economici e fiscali, così come Edoardo Rixi è una delle persone più in gamba sui temi della portualità, delle infrastrutture e delle ferrovie, così come Massimo Garavaglia lo è sui temi della finanza dei comuni, così come Attilio Fontana è uno dei governatori più in gamba”. “In un paese civile - ha precisato il ministro dell’Interno- siamo innocenti fino a prova contraria, la presunzione di colpevolezza poteva funzionare in Unione sovietica non nell’Italia del 2019”.(Rem)