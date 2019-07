Ict: Tria, bene proposta piano strategico digitale, bisogna essere protagonisti cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accolgo positivamente la vostra proposta di un piano strategico per il digitale che metta insieme le diverse leve della trasformazione digitale". Questo uno dei passaggi dell'intervento del ministro delle Finanze, Giovanni Tria, nel corso del convegno 'Investire, accelerare, crescere' organizzato a Roma da Confindustria digitale in collaborazione con la Luiss Business School. Secondo il ministro, "non si passa affianco alla rivoluzione digitale. O ne siamo protagonisti o la subiamo e se la subiamo il rischio a lungo termine è di natura politica". Il tema per il ministro, infatti, è come "mantenere una forma di sovranità su una risorsa così fluida. Come garantire che il nostro non sia solo di utenti digitali ma anche di creatori digitali. Questa è la risposta a cui governi devono rispondere attraverso il loro operato". (Rin)