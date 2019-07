Corruzione: rapporto Anac su whistleblowing, segnalazioni raddoppiate nel 2018, trend in crescita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal quarto Rapporto annuale dell'Anac sul whistleblowing emerge, come spiegato dal presidente dell'Autorità Raffaele Cantone, "una crescita che evidenzia un sensibile miglioramento della qualità delle segnalazioni e di una maggiore fiducia nei confronti dell'istituto". A ottobre 2018, ad esempio, grazie a un whistleblower sono stati eseguiti alcuni arresti per corruzione all'Agenzia delle entrate; lo scorso novembre, invece, Roma Capitale ha effettuato il primo licenziamento per assenteismo scaturito da una segnalazione analoga. (xcol2)