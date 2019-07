Tlc: Durigon su Poste, nuovo hub Bologna è crescita Paese

- Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, della Lega, presente all'inaugurazione del nuovo hub di Poste italiane ha dichiarato: "L'Italia che cresce nel segno dell'avanguardia, l'Italia che dà lavoro e crea economia. Sono felice di essere stato questa mattina all'inaugurazione del nuovo Hub di Poste italiane aperto all'interporto di Bologna. Si tratta del più grande hub logistico e-commerce e Corriere espresso del Paese. Seicento persone impiegate in un'area di 75 mila metri quadrati, 250 mila pacchi al giorno. Grandi numeri - ha aggiunto - che confermano quanto Poste italiane creda in questo progetto e quante potenzialità abbia la nostra Italia. Ben vengano quindi innovazione, investimenti, lavoro e crescita quando viaggiano di pari passo". (Com)