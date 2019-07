Flat tax: Di Maio, inaccettabile farla con gli 80 euro di Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unica "cosa che non ho visto ancora sono le coperture e l'unica cosa che non voglio è che si tolga da una parte per mettere dall'altra. Ora, io non sono affezionato agli 80 euro, ma quelli non erano soldi di Renzi, quelli sono soldi degli italiani e se si dice ai cittadini 'ti tolgo gli 80 euro' per fare la flat tax o, peggio, 'ti aumento l'Iva' per fare la flat tax, per me questo è inaccettabile. Noi stiamo pensando, come Movimento cinque stelle, ad una legge di Bilancio di fine anno realistica, che abbassi le tasse ed aumenti gli investimenti in Italia": lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, a margine dell'inaugurazione del nuovo Hub di Poste italiane, a Bologna. (Rin)