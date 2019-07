Ucraina: amministrazione presidenziale, possibile riduzione numero ministri

- Le riforme nel governo ucraino in seguito alle elezioni parlamentari anticipate includeranno anche la riduzione del numero dei ministri. Lo ha affermato oggi il vicedirettore dell’ufficio dell’amministrazione presidenziale dell’Ucraina, Ruslan Riaboshapka, nel corso di una conferenza. “Il numero dei ministri verrà ridotto al minimo, ma dobbiamo considerare il fatto che ci potrebbero essere dei negoziati di coalizione, che influenzeranno la formazione della squadra di governo”, ha aggiunto il rappresentante della presidenza, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Il capo dello Stato Volodymyr Zelensky ha in precedenza sottolineato la volontà di ridurre il numero dei ministri da 12 a 9, per migliorare il lavoro dell’esecutivo. (Res)