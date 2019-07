Università: Osservatorio cultura lavoro, valorizzare i career fair

- “I career fair (o day) organizzati dalle università sono appuntamenti importantissimi per mettere in contatto i giovani con il mondo del lavoro. Ma, attenzione: non devono rivelarsi una mera sfilata di stand, dove le aziende rilasciano materiale informativo e gli studenti i curricula. Così sono di scarsa utilità". E' quanto afferma Antonella Salvatore, presidente di Osservatorio cultura lavoro (Ocl) e direttore del Centro di alta formazione e avviamento alla carriera della John Cabot University. "Queste manifestazioni funzionano se vengono impostate come dei veri e propri incontri finalizzati all’occupazione, con tavoli dove i rappresentanti delle imprese, delegati alle assunzioni, dialogano faccia a faccia con i ragazzi; senza fretta, impiegando tutto il tempo necessario - aggiunge -. E gli studenti devono essere messi nelle condizioni di sostenere più colloquinell’arco della stessa giornata, sia per ampliare il campo delle opportunità sia per mettere a fuoco obiettivi e aspirazioni".(Com)