Camera: domani audizione su personale rappresentanze diplomatiche

- Domani, mercoledì 17 luglio, alle ore 9, la commissione Lavoro della Camera svolge l'audizione di Remo Coccia e di Edoardo Josè Masci, dottori commercialisti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante modifiche al titolo VI del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)