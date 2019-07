Cina-Italia: a ottobre a Pechino e Jinan la Settimana dell'innovazione, scienza e tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di imprenditori, ricercatori e responsabili istituzionali italiani parteciperanno alla prossima edizione della Settimana Cina-Italia dell'innovazione, della scienza e della tecnologia in programma nelle città di Pechino e Jinan dal 28 al 31 ottobre. Seminari tematici, tavoli di networking, incontri "one to one" e un'intensa azione di promozione istituzionale scandiranno, sotto l'egida dei rispettivi governi, il ritmo del programma di cooperazione bilaterale avviato dieci anni fa tra Italia e Cina allo scopo di valorizzare i sistemi innovativi di ricerca e impresa. La Settimana Cina-Italia dell'innovazione avrà quest'anno un particolare rilievo anche grazie agli accordi siglati nell'ambito del memorandum d'intesa firmato in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia, nonché in vista del 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2020. (segue) (Cip)