Nota per gli utenti (5)

- Kuwait: indagini su nuovi membri della cellula dei Fratelli musulmani - Il Kuwait ha dichiarato che sta conducendo un'indagine al fine di trovare nuovi membri di una cellula militante legata al gruppo di Fratelli musulmani. Lo riferisce una nota pubblicata dall’agenzia di stampa ufficiale “Kuna”. La dichiarazione arriva pochi giorni dopo che il quotidiano kuwaitiano “Al Rai” ha annunciato l’arresto dei membri di una cellula dei Fratelli musulmani in Kuwait, i quali sarebbero stati coinvolti nell'assassinio dell'ex pubblico ministero egiziano, Hisham Barakat, avvenuto al Cairo nel 2015. Il giornale ha anche detto che i ricercati sarebbero fuggiti dal Kuwait verso il Qatar e la Turchia. La dichiarazione ha anche confermato che il paese del Golfo ha estradato otto membri della cellula in Egitto, in conformità con gli accordi bilaterali tra i due paesi. (Res)