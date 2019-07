I fatti del giorno – Nord Africa (4)

- Libia: Oms, 1.093 morti e 5.752 feriti nella guerra di Tripoli - E’ di 1.093 morti (inclusi 106 civili) e 5.752 feriti (tra cui 294 civili) il bilancio delle vittime degli scontri in corso a Tripoli e dintorni dal 4 aprile. Lo riferisce l’ufficio in Libia dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) su Twitter. L'Organizzazione ha aggiunto che 100 mila persone sono fuggite dalle loro case per scappare dalla guerra tra le milizie di Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), e le forze del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna), l’organo esecutivo con sede a Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite e guidato dal premier Fayez al Sarraj. Nello stesso contesto, l'organizzazione ha osservato che le sue equipe stanno istruendo i medici libici "per soddisfare i bisogni di salute fisica e mentale degli sfollati". Dopo settimane di sostanziale stallo, recentemente le forze governative hanno cominciato una controffensiva culminata con la città di Gharian, strategico avamposto dell’Lna circa 80 chilometri a sud di Tripoli. La scorsa settimana il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto una tregua urgente in Libia, facendo appello a tutti gli Stati membri affinché rispettino “pienamente l'embargo sulle armi" imposto nel 2011, oggetto di numerose violazioni negli ultimi mesi. (segue) (Res)